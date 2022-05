Rinnovo di Mertens con il Napoli | De Laurentiis non si sbilancia | “Ne riparleremo”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) È da poco terminata la conferenza stampa, tenutasi all’SSCKonami Training Center di Castel Volturno, di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio. Il presidente Aurelio Deha anche rilasciato qualche dichiarazione sul mercato del: queste le sue parole sulla situazione contrattuale di Dries. Dries(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) “Rinnovare il contratto di? Credo sia inopportuno parlarne quando ci sono ancora partite in corso. Appena finito tutto, se uno è veramente interessato, se ne parla senza problemi. Il 22 maggio giochiamo a La Spezia, poi il 23 o il 24 maggio, cioè al mio compleanno, magari ne parleremo. Il 25 maggio tornerò ancora aper altri ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, rinnovo #Mertens #DeLaurentiis: 'Inopportuno parlare di Dries prima della fine delle partite. Dopo il 25 in… - ilaria_tufano : @D_IP17 Manca solo il rinnovo di Mertens e salviamo la stagione estiva - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, rinnovo #Mertens #DeLaurentiis: 'Inopportuno parlare di Dries prima della fine delle partite. Dopo il… - VotaAntonio90 : RT @enzogoku69: ??Rasegna stampa del giorno sul #Napoli: #Gazzetta #KK rigetta proposta rinnovo #Mattino #Mertens rinnovo difficile e #Ospin… - MaryBoom21 : RT @enzogoku69: ??Rasegna stampa del giorno sul #Napoli: #Gazzetta #KK rigetta proposta rinnovo #Mattino #Mertens rinnovo difficile e #Ospin… -

Parlando invece del Napoli, per ildi Driesse ne riparlerà dopo il campionato. "È inopportuno quando si sta giocando mettere pressioni, speranze, delusioni - la risposta di Aurelio ...... ' Se ci sarà anchesul cartellone Io penso che sia inopportuno che mentre si sta giocando ... Poi si vede nei prossimi giorni per quanto riguarda ildi Dries. Noi siamo una realtà ...«Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi ci rincontriamo. Non è che dopo improvvisamente scompaiono tutti. Se non c’è dialogo tra le parti meglio che uno se ne va in vacanza» ...'Mercato Napoli Anguissa rimane', le parole del presidente dei partenopei NAPOLI (ITALPRESS) - 'Non possiamo stare fermi dal 15 novembre al ...