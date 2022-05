Renzi “A sinistra tema giustizia sempre percepito come problema” (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si parte dalla mia storia personale per cercare di fare una riflessione su come funziona il rapporto tra media, informazione, giustizia, politica, io posso difendere o presentare la mia versione dei fatti ma quello che è successo a me in questi anni serve a fare qualche riflessione”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Radio24”, parlando del suo nuovo libro “Il mostro”. “Se domani mattina ti entrano sul telefonino, senza diritto, mettendo a soqquadro la tua vita io lo chiamo hackeraggio di Stato, per questo dico che servono riforme vere” ha aggiunto “messe in fila tutte le cose successe a me portando a dire è successo qualcosa di strano, poi non faccio la vittima”. Per Renzi “il tema della giustizia a sinistra è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si parte dalla mia storia personale per cercare di fare una riflessione sufunziona il rapporto tra media, informazione,, politica, io posso difendere o presentare la mia versione dei fatti ma quello che è successo a me in questi anni serve a fare qualche riflessione”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, ospite di “Radio24”, parlando del suo nuovo libro “Il mostro”. “Se domani mattina ti entrano sul telefonino, senza diritto, mettendo a soqquadro la tua vita io lo chiamo hackeraggio di Stato, per questo dico che servono riforme vere” ha aggiunto “messe in fila tutte le cose successe a me portando a dire è successo qualcosa di strano, poi non faccio la vittima”. Per“ildellaè ...

