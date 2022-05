Napoli, omicidio a Soccavo: 28enne ucciso con cinque colpi alla testa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Napoli in Via Contieri, nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di Napoli., L’ uomo, Emanuele De Angelis, di 28 anni, incensurato, è stato trovato dalla Polizia a terra in un giardinetto condominiale. Ad un primo esame, De Angelis è stato colpito da cinque proiettili alla testa, Aggiornamento: Non è un incensurato – diversamente da quanto reso noto in un primo momento dalla Polizia – ma ha precedenti penali Emanuele De Angelis, trovato morto poco fa nel quartiere Soccavo, a Napoli. La Polizia sta ricostruendo i contatti di De Angelis con i clan dell’ area occidentale, tra i quali è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo è statodi arma da fuoco ain Via Contieri, nel quartiere, periferia occidentale di., L’ uomo, Emanuele De Angelis, di 28 anni, incensurato, è stato trovato dPolizia a terra in un giardinetto condominiale. Ad un primo esame, De Angelis è statoto daproiettili, Aggiornamento: Non è un incensurato – diversamente da quanto reso noto in un primo momento dPolizia – ma ha precedenti penali Emanuele De Angelis, trovato morto poco fa nel quartiere, a. La Polizia sta ricostruendo i contatti di De Angelis con i clan dell’ area occidentale, tra i quali è ...

Advertising

fisco24_info : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco: (Adnkronos) - Agguato in un giardino condominiale del q… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, 28enne ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Contieri - SkyTG24 : #Napoli, 28enne ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Contieri - anperillo : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #18maggio: ?? Caso Saman, rinviati a giudizio tutti i familiari accusati per l'omicidio di Novellar… - TgrRai : Rivedi #BuongiornoItalia del #18maggio: ?? Caso Saman, rinviati a giudizio tutti i familiari accusati per l'omicidio… -