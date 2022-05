Napoli: l’idea per rinforzare il centrocampo è Miralem Pjanic (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Napoli sta pensando di riportare in Italia Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco già visto nel nostro Paese con le maglie di Roma e Juventus. La scorsa estate è finito in prestito al Besiktas ma il club turco non eserciterà il riscatto. Il calciatore non rientra nei piani di Xavi e del Barcellona, che quindi preme per trovargli una nuova sistemazione. Il club di De Laurentiis si sarebbe dunque fatto avanti nei giorni scorsi. La soluzione proposta è quella del prestito. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilsta pensando di riportare in Italia, centrocampista bosniaco già visto nel nostro Paese con le maglie di Roma e Juventus. La scorsa estate è finito in prestito al Besiktas ma il club turco non eserciterà il riscatto. Il calciatore non rientra nei piani di Xavi e del Barcellona, che quindi preme per trovargli una nuova sistemazione. Il club di De Laurentiis si sarebbe dunque fatto avanti nei giorni scorsi. La soluzione proposta è quella del prestito. SportFace.

