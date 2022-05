Mourinho | «A Tirana la finale più importante della mia carriera»

(Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le parole del tecnicoRoma Joséha Sky Sport alla vigiliadi Conference League tra Roma e Feyenoord. Le sue parole: «Quella di Conference è lapiùmia, l’abbiamo fortemente voluta. Le altre le ho già giocate, questa va ancora giocata e voglio vincerla. Penso al percorso fatto in Europa, arriveremo a 15 partite con la. Giocare in Europa e poi in campionato quasi sempre contro squadre che si preparavamo in una settimana significa pagare tutto questo in punti. Guardando la classifica rivedo subito le partite di giovedì e gli errori arbitrali». E ancora: «Affrontare la semicontro il Leicester è stata dura, ma abbiamo sempre pensato che ...

Advertising

Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - ShkelzenOsmani : RT @Gazzetta_it: #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - GiacomoMane : RT @Gazzetta_it: #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - mayoraltitolare : RT @Gazzetta_it: #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - Truemilanista21 : RT @Gazzetta_it: #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference -

Si gioca tra una settimana, prima però, venerdì, ci sarà il Torino in trasferta per conquistare, in campionato, l'Europa del prossimo anno: 'Per me giocare una finale - dice- è sempre ...: "Ala finale più importante della mia carriera". Le parole del tecnico della Roma Joséha Sky Sport alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Le ...Le parole di Mourinho a Sky Sport sulla prossima finale di Conference League della sua Roma Manca una settimana esatta alla finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord a Tirana. José Mourin ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo tanta fatica, la Roma non può fermarsi sul più bello. Fra una settimana i giallorossi andranno in campo a Tirana per affrontare il Feyenoord nella finale di Conference League.