Mobilità 2022, pubblicati gli esiti dei trasferimenti per i docenti. Gli elenchi per provincia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mobilità docenti e personale educativo 2022/2023: ecco la pubblicazione dei movimenti. La data utile per il personale docente ed educativo è il 17 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022)e personale educativo/2023: ecco la pubblicazione dei movimenti. La data utile per il personale docente ed educativo è il 17 maggio. L'articolo .

Advertising

FondazioneTTNE : #PNNR. Nell'incontro organizzato a #Portogruaro dalla #FondazioneThinkTankNordEst e dal 24 Ore System, è stata evid… - Rexjani : == La Soluzione siamo Noi == Iniziative come lo sviluppo di ciclabili, bike lane o il bonus per l’acquisto di bici… - bikechannel_ : Ecco la #guida che collega stazioni e direttrici ferroviarie con ciclovie, ciclabili, cammini e sentieri del nostro… - PALERMOPM : AVVISO - karda70 : RT @Simona_Riccio: [ Parla con me - Puntata in onda > Mercoledì 17 maggio 2022 - ore 18.00 – 19.00 ] “Influencer, perché sono così importa… -