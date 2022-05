MJF può andare dove vuole

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Probabilmente si sente un pesce grosso in un piccolo stagno. Le sirene che si sono accese da Stamford stanno suonando così forte che il richiamo non può lasciare indifferenti. Un po’ per la questione economica, e sono certo che la WWE sarà pronta a sganciare un lauto assegno per poterselo assicurare. Un po’ per la questione di ritorno di visibilità, perché per quanto possa far bene la AEW, Wrestlemania è Wrestlemania e in tanti (non tutti) vogliono parteciparvi in uno spot di primo piano. Maxwell Jacob Friedman sta cullando sogni e desideri legittimi per un atleta di assoluto valore. Come scritto,ù nel titolo, può. Può e deve fare la scelta migliore per il proprio business. La AEW lo ha protetto, gli ha dato spazio e visibilità, gli ha dato feud lunghi ed importanti, sicuramente entro la fine dell’anno gli ...