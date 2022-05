M5S: “Parole Salvini? Manovre di basso conio per poltrona” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Salvini non merita risposta, spieghi piuttosto le Manovre di basso conio insieme a Meloni, Berlusconi e Renzi: una nuova maggioranza di centrodestra che ha pensato solo a occupare una poltrona”. Così fonti M5S rispondendo all’Adnkronos sulle dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo il quale “il M5S si è incasinato da solo” nel voto sulla presidenza della Commissione Esteri. “Noi siamo un’altra cosa: in accordo con le altre forze di maggioranza abbiamo rimosso il nostro presidente e messo sul tavolo un alto e autorevole profilo per il Paese. Altri, senza un briciolo di lealtà, prima hanno aperto a una convergenza e poi hanno sterzato all’ultimo verso gli interessi di bottega e occupato la poltrona con Stefania Craxi”, hanno aggiunto. Fonti del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “non merita risposta, spieghi piuttosto lediinsieme a Meloni, Berlusconi e Renzi: una nuova maggioranza di centrodestra che ha pensato solo a occupare una”. Così fonti M5S rispondendo all’Adnkronos sulle dichiarazioni di Matteo, secondo il quale “il M5S si è incasinato da solo” nel voto sulla presidenza della Commissione Esteri. “Noi siamo un’altra cosa: in accordo con le altre forze di maggioranza abbiamo rimosso il nostro presidente e messo sul tavolo un alto e autorevole profilo per il Paese. Altri, senza un briciolo di lealtà, prima hanno aperto a una convergenza e poi hanno sterzato all’ultimo verso gli interessi di bottega e occupato lacon Stefania Craxi”, hanno aggiunto. Fonti del ...

Advertising

vitopetrocelli : Il 31 marzo il M5S, insieme ad altri, ha dato una delega in bianco al governo sulle armi all'Ucraina. Delega che re… - DantiNicola : Le parole del Commissario Timmermans smontano parte della propaganda #M5S contro il #termovalorizzatore a Roma. Res… - zazoomblog : M5S: “Parole Salvini? Manovre di basso conio per poltrona” - #“Parole #Salvini? #Manovre #basso - LSRLSRLSRLSR : RT @Stefano173456: @GiuseppeConteIT Le sue parole presidente rimbalzano contro il muro della vecchia Italia della corruzione politica, che… - zazoomblog : Ultime Notizie – M5S: “Parole Salvini? Manovre di basso conio per poltrona” - #Ultime #Notizie #“Parole #Salvini? -