Luigi Berlusconi, sorpresa per papà Silvio: in arrivo un altro figlio

Per Silvio Berlusconi in arrivo un altro nipotino: nel giorno del battesimo del primogenito Luigi annuncia un nuovo arrivo. L'ex premier Silvio Berlusconi sta per diventare nonno ancora una volta. Ad annunciarlo è stato il figlio Luigi nel corso del battesimo del primogenito, dunque grandi notizie per il rampollo di casa Berlusconi e per la moglie Federica Fumagalli. La donna sarebbe al quinto mese di gravidanza secondo quanto riportato dal settimanale gestito da Alfonso Signorini Chi. Non svelato, almeno per adesso, il sesso del piccolo o della piccola, tantomeno il nome che verrà utilizzato. Sicuramente, però, il piccolo Emanuele Silvio avrà, tra alcuni mesi, un fratellino o una sorellina.

