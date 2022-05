L' esercito ucraino è in difficoltà nel Donbass

Advertising

rusembitaly : ??È iniziata ieri la #resa dei militanti dell'unità nazionale '#Azov' e dell'esercito ucraino, bloccati all''… - reportrai3 : I nostri inviati si sono recati a Donetsk, capitale della Repubblica popolare filorussa, proclamatasi indipendente… - mannygamer_97 : RT @Libero_official: Secondo l'esercito ucraino, Vladimir #Putin starebbe arruolando 60mila uomini nelle regioni di Belgorod e Rostov sul D… - luc_ma66 : RT @rusembitaly: ??È iniziata ieri la #resa dei militanti dell'unità nazionale '#Azov' e dell'esercito ucraino, bloccati all''#Azovstal' di… - GiuliaTamagnin1 : RT @rusembitaly: ??È iniziata ieri la #resa dei militanti dell'unità nazionale '#Azov' e dell'esercito ucraino, bloccati all''#Azovstal' di… -

Lo denuncia il difensore civicoper i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che i civili vengono trattenuti dall'russo per un mese, ma chi è considerato particolarmente ......il leader ceceno Ramzan Kadyrov nella guerra in Ucraina sarebbe finita da tempo se l'russo ... Proprio il profondo odio tra il leader ceceno e i '"nazisti ucraini" debattaglione Azov, ...E ancora: «Le accuse di crimini di guerra rivolte al nostro esercito sono inaccettabili». Sul campo, continuano intanto i bombardamenti russi sulla regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: 28 nelle ...È quanto sostiene il Consiglio federale alla luce del peggioramento della sicurezza europea a causa della guerra in Ucraina, come già richiesto dalla ...