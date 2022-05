(Di mercoledì 18 maggio 2022) TORINO -ha annunciato che il suo T - Way ha vinto l'iFnella categoria "Heavy Truck: Industrial". Questosi aggiungealtri premi che l'T - Way si è ...

La giuria internazionale ha scelto l'T - Way per il suo design eccezionale. Un mese prima, nel novembre 2021, lo stesso veicolo si era aggiudicato anche l'"Excellent Product Design" nella ...... le parole del banchiere olandese hanno innescato diuna corrente di vendite sui Btp, con un ... Correal traino di Daimler. Vola Danieli, venduta Campari Tra gli industriali vola(+3,2%... Iveco, nuovo riconoscimento per il T-Way agli 'If Design Award' TORINO - Iveco ha annunciato che il suo T-Way ha vinto l'iF Design award nella categoria "Heavy Truck: Industrial Design". Questo riconoscimento si aggiunge agli altri premi che l'Iveco T-Way si è agg ...Prestigioso riconoscimento per l’Iveco T-way. Il «re delle cave» si è aggiudicato infatti l’ambito iF Design Award nella categoria «Heavy Truck: Industrial Design». Ad eleggerlo, una giuria internazio ...