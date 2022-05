Harry e Meghan | le clamorose verità | “Ecco di chi è la colpa veramente”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal libro di Tina Brown sono emerse nuove,riflessioni sulla famiglia Windsor, in particolare sull’addio alla famiglia reale dicosa hanno detto alcuni collaboratori che lavorano a palazzo sul terremoto che ha colpito Buckingham Palace Uno degli aspetti che caratterizza la famiglia reale è, indubbiamente, un’ossessiva voglia di privacy per quanto concerne gli aspetti “privati” e i rapporti interpersonali. E’ per questo che ogni volta che esce un libro nuovo sui segreti e le stranezze della royal family, tutti i reali hanno timore che possa uscire fuori qualcosa diimbarazzante. E’ il caso del nuovo libro di Tina Brown, la biografa di Lady D che ha raccolto in un libro tantissimi retroscena dei Windsor raccogliendo testimonianze di veri e propri ...

Advertising

Eylul22702869 : @itsiggy__ Ma saranno liberi di tenere privato qualsiasi cosa sia? E non saranno harry e meghan però c'è ancora mol… - infoitcultura : Harry e Meghan, primo compleanno della figlia Lilibeth: arriva il super regalo della Regina Elisabetta - infoitcultura : Harry e Meghan: ecco dove alloggeranno durante il Giubileo di Platino - infoitcultura : Giubileo di Platino, Harry e Meghan si affacceranno da Buckingham? Cos'hanno negoziato con la Regina - infoitcultura : Harry e Meghan, solo ora la verità: perché sono tornati dalla Regina -

La piccola Lilibet Diana festeggerà il suo primo compleanno tra le braccia della regina Elisabetta : è il regalo speciale che la bisnonna della secondogenita difarà alla nipotina che non ha ancora mai conosciuto. I bene informati hanno rivelato alla rivista Hello , che a Palazzo stanno preparando grandi festeggiamenti per la royal baby e la ...In arrivo una sorpresa da parte della Regina Lilibet Diana è la secondogenita di, i duchi di Sussex . La piccola è nata il 4 giugno 2021 e a breve quindi ricorrerà il suo primo ...A dispetto di quanto dicano le malelingue, Harry e Meghan continuano a godersi la loro vita a Montecito, in California, e non sembrano affatto pentiti di avere lasciato la Royal Family. A confermare l ...La secondogenita di Harry e Meghan che compirà un anno il prossimo 4 giugno, festeggerà il compleanno a Palazzo tra le braccia della nonna paterna ...