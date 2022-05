Guerra in Ucraina, le sanzioni contro Mosca hanno colpito oligarchi e amici di Putin tranne gli ideologhi: è giusto? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra i propagandisti dello Zar ci sono Dmitry Kiselyov, direttore dell'agenzia d'informazione Rossiya Segodnya; Margarita Simonyan, ad di Russia Today, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, e Olga Skabeyeva, altra conduttrice tv pro Cremlino Leggi su lastampa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra i propagandisti dello Zar ci sono Dmitry Kiselyov, direttore dell'agenzia d'informazione Rossiya Segodnya; Margarita Simonyan, ad di Russia Today, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, e Olga Skabeyeva, altra conduttrice tv pro Cremlino

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - papillonpa : @Ariachetira Dopo la resa di azovstal , chi vuole la pace? La pace deve volerla l'Ucraina! Il mondo sta alla fines… - angela_massi : RT @Astrusa__: Dice che le esercitazioni in Sardegna non c'entrano niente con la guerra in Ucraina, sono 'normale routine'. Ah vabbè se è n… -