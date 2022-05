Decreto Ucraina Alla Camera il governo incassa la fiducia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladei deputati ha confermato laalsulleggebis, che contiene le misure urgenti per contrastare gli impatti, economici e umanitari, della guerra in corso nel Paese esteuropeo. I voti a favore sono stati 391, 45 quelli i contrari e due gli astenuti. Il testo è stato già approvato dal Senato a fine marzo. In occasione del voto al senato, il premier Mario Draghi aveva avuto anche un colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interpretato come un messaggio inviato soprattutto al capo politico dei 5 stelle, Giuseppe Conte, critico sulla linea deldi aumentare le spese militari. Il DlIl testo delprevede la partecipazione fino a settembre di militari italiani ...

Il testo dellegge n. 50 del 17 maggio 2022 , recante " misure urgenti in materia di ... nonché in materia di politiche sociali e di crisi", è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e ...... in quanto è chiaramente scritto nel testo dellegge n. 50 del 17 maggio 2022 , recante " ... nonché in materia di politiche sociali e di crisi". Il fatto è che le indiscrezioni ...Già nel 2021, tre principali canali televisivi ucraini – 112 Ukrayina, NewsOne e ZIK – hanno interrotto le trasmissioni dopo che il presidente Vladimir Zelensky ha emesso un decreto del Consiglio di ...Semaforo verde: la Commissione europea ha decretato il via libera al piano italiano di aiuti ... della pesca e dell’acquacoltura colpiti dalle conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. Un regime ...