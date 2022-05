(Di mercoledì 18 maggio 2022) «Non possiamo stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio e stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per fare qualcosa. Si era parlato di Stati Uniti, Emirati, ci potrebbe essere il Nord Africa. Stiamo vedendo, stiamo studiando, una commissione in Lega sta verificando queste opportunità». Lo rivela,la conferenza stampa di presentazione L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: «Valutiamo un torneo durante i Mondiali con altri club in Nord Afr… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Laurentiis: «Valutiamo un torneo durante i Mondiali con altri club»: «Non possiamo stare fe… -

NapoliToday

... è un'idea bruttissima, se se ne accorge Deentra nello spogliatoio e sconvolge tutto, ... Lobotka lo portiamo a Roma ma è difficile che parta dall'inizio, poidomani, oggi ha fatto ...... è un'idea bruttissima, se se ne accorge Deentra nello spogliatoio e sconvolge tutto, ... Lobotka lo portiamo a Roma ma è difficile che parta dall'inizio, poidomani, oggi ha fatto ... De Laurentiis: "A Dimaro tante novità, Anguissa ci sarà. Olivera Ne seguiamo tanti" «Non possiamo stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio e stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per fare qualcosa. Si era parlato di Stati Uniti, Emirati, ci potrebbe essere il Nor ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa del futuro dell'attaccante azzurro Dries Mertens: "Mertens Ci siamo visti di recente, ci dovremo incontrare di nuovo.