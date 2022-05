Daria Mondini e le flatulenze al Tg1: “Ci dissero ‘chi non sta in stanza col collega che non si lava ed emette rumori corporei non lavora più” (Di mercoledì 18 maggio 2022) La conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato i suoi superiori che per punirla l’avrebbero messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Il caso è finito in Procura, a Roma, e il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per stalking: nel mirino cinque “giornalisti-dirigenti” indicati dalla Mondini. E ora Repubblica riporta ulteriori dettagli sulla vicenda: “Abbiamo abbandonato la stanza occupata dal collega per il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione”, si legge in un passaggio della denuncia depositata in tribunale a Roma il 23 novembre 2018. Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni che nel 2018 ricoprivano ruoli di vertice nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La conduttrice del Tg1 Daniaha denunciato i suoi superiori che per punirla l’avrebbero messa in unacon unche ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Il caso è finito in Procura, a Roma, e il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per stalking: nel mirino cinque “giornalisti-dirigenti” indicati dalla. E ora Repubblica riporta ulteriori dettagli sulla vicenda: “Abbiamo abbandonato laoccupata dalper il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione”, si legge in un passaggio della denuncia depositata in tribunale a Roma il 23 novembre 2018. Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e CoCrescimbeni che nel 2018 ricoprivano ruoli di vertice nel ...

