Advertising

globalistIT : -

Globalist.it

"Un diciottenne " scrive Rothkopf - entra in un negozio di alimentari di, New York, e apre il fuoco, uccidendone dieci. Sulla canna della sua pistola è scritto un epiteto razzista così ..."Un diciottenne " scrive Rothkopf - entra in un negozio di alimentari di, New York, e apre il fuoco, uccidendone dieci. Sulla canna della sua pistola è scritto un epiteto razzista così ... Da Buffalo a Jenin: quel "cigno nero" e la scia di sangue che porta con sé La polizia israeliana aggredisce brutalmente i partecipanti al funerale della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh. E il suprematista che ha ucciso a Buffalo: qual è il legameRussia has no problems with Finland and Sweden that are willing to join Nato, their accession to the alliance poses no threat but will trigger Moscow's response. Follow IOL’s live coverage for more ...