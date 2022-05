Bernardeschi non rinnova: assalto a una freccia dal Liverpool (Di mercoledì 18 maggio 2022) Federico Bernardeschi è ormai fuori dal progetto futuro della Juve, per questo motivo a Torino si stanno cercando nuovi giocatori di livello. La Juventus aveva puntato moltissimo su Federico Bernardeschi quando l’ho acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2017, peccato però che il suo rendimento è sempre stato bene al di sotto delle aspettative, non riuscendo mai integrarsi perfettamente all’interno del mondo bianco e nero per questo motivo il suo contratto difficilmente verrà rinnovato e dunque Torino ci stanno cercando delle novità per poter di nuovo pensare in grande. Federico Bernardeschi Juventus (Ansa Foto)Le difficoltà della Juventus in queste ultime due stagioni sono state a dir poco evidenti, infatti non è bastato il ritorno di Max Allegri in panchina per poter risolvere tutte le varie problematiche che ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Federicoè ormai fuori dal progetto futuro della Juve, per questo motivo a Torino si stanno cercando nuovi giocatori di livello. La Juventus aveva puntato moltissimo su Federicoquando l’ho acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2017, peccato però che il suo rendimento è sempre stato bene al di sotto delle aspettative, non riuscendo mai integrarsi perfettamente all’interno del mondo bianco e nero per questo motivo il suo contratto difficilmente verràto e dunque Torino ci stanno cercando delle novità per poter di nuovo pensare in grande. FedericoJuventus (Ansa Foto)Le difficoltà della Juventus in queste ultime due stagioni sono state a dir poco evidenti, infatti non è bastato il ritorno di Max Allegri in panchina per poter risolvere tutte le varie problematiche che ...

Advertising

GPeppe34N : RT @VlnN94: Ieri nel marasma generale altra prova importante di Miretti. Passata sottotraccia, ma è giusto sottolinearla. Non ha sbandato n… - FrankieVVS1 : @TuttoMercatoWeb @HaugeFan Same vibes, solo che Maldini grazie a Dio non percepisce la pensione INPS - juventustotale : ??? NON sono previsti incontri in settimana tra la #Juventus e l'entourage di #Bernardeschi per il rinnovo del contratto. [@romeoagresti] - clavicembalo19 : RT @insorgipopolo_: Ieri ero alla festa di Chiellini e mentre sono andato in bagno ho visto Dybala e Bernardeschi leccarselo a vicenda, è s… - r1voluzionenera : RT @insorgipopolo_: Ieri ero alla festa di Chiellini e mentre sono andato in bagno ho visto Dybala e Bernardeschi leccarselo a vicenda, è s… -