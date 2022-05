Ascolti tv, è ancora boom per Don Matteo 13: si vola al 30% di share (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche il martedì sera è da record per Rai 1 grazie a Don Matteo 13. Dopo aver conquistato la prima serata del lunedì con Flavio Insinna nei panni del dottor Maglio, anche il martedì sera vede il trionfo della prima rete Rai con quasi 6 milioni di spettatori per la settima puntata di Don Matteo 13. Un grande successo per la fiction di Rai 1 che non sta risentendo della mancanza di Terence Hill. Anzi, il pubblico si è già affezionato a don Massimo, che ha conquistato, con un modo di essere molto diverso da quello di Don Matteo, sia i suoi parrocchiani, che i telespettatori. Niente da fare per Canale 5, con il film di Jennifer Lopez in prima visione, non si superano i 2 milioni di spettatori e la fiction di Rai 1 in share, triplica gli Ascolti di Canale 5. Un successone per Rai 1. Ma vediamo nel dettaglio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche il martedì sera è da record per Rai 1 grazie a Don13. Dopo aver conquistato la prima serata del lunedì con Flavio Insinna nei panni del dottor Maglio, anche il martedì sera vede il trionfo della prima rete Rai con quasi 6 milioni di spettatori per la settima puntata di Don13. Un grande successo per la fiction di Rai 1 che non sta risentendo della mancanza di Terence Hill. Anzi, il pubblico si è già affezionato a don Massimo, che ha conquistato, con un modo di essere molto diverso da quello di Don, sia i suoi parrocchiani, che i telespettatori. Niente da fare per Canale 5, con il film di Jennifer Lopez in prima visione, non si superano i 2 milioni di spettatori e la fiction di Rai 1 in, triplica glidi Canale 5. Un successone per Rai 1. Ma vediamo nel dettaglio ...

