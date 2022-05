Un parlamentare britannico è stato arrestato per un’accusa di stupro e molestie sessuali (Di martedì 17 maggio 2022) Un parlamentare britannico di cui non è stato diffuso il nome è stato arrestato dalla polizia di Londra per un’accusa di stupro e molestie sessuali relativa a fatti avvenuti tra il 2002 e il 2009 nella capitale del Regno Unito. Leggi su ilpost (Di martedì 17 maggio 2022) Undi cui non èdiffuso il nome èarredalla polizia di Londra perdirelativa a fatti avvenuti tra il 2002 e il 2009 nella capitale del Regno Unito.

aranciaverde : RT @ilpost: Un parlamentare britannico è stato arrestato per un’accusa di stupro e molestie sessuali - anna_annie12 : Un parlamentare britannico è stato arrestato per un’accusa di stupro e molestie sessuali - ilpost : Un parlamentare britannico è stato arrestato per un’accusa di stupro e molestie sessuali - MariaPalamini : RT @ilgiornale: Ennesimo scandalo per il parlamento britannico. Dopo il party gate, le accuse di comportamenti sessuali inappropriati per 5… - NotizieTg : Gb, la Regina salta il Queen's Speech 23.00 La 96enne regina Elisabetta domani non sarà a Westminster per leggere… -