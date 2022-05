Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 17:10 (Di martedì 17 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi Chi è fabbisogno di Roy via commentato il presidente dell’Inps che Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese della notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la esclusione udite Leopoli anche la Svezia ha firmato questa mattina alla domanda di adesione alla Nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin e accusando gli Stati Uniti di armi batteriologiche con i russi intanto Mosca convocata al Ministero degli Esteri l’ambasciatore della Finlandia cui ha consegnato una protesta formale in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi Chi è fabbisogno di Roy via commentato il presidente dell’Inps che Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese della notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la esclusione udite Leopoli anche la Svezia ha firmato questa mattina alla domanda di adesione alla Nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin e accusando gli Stati Uniti di armi batteriologiche con i russi intanto Mosca convocata al Ministero degli Esteri l’ambasciatore della Finlandia cui ha consegnato una protesta formale in ...

Advertising

agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - EroticiR : ????Leggi tutte le ultime news #erotiche sul nostro blog dalle notizie piccanti!???? - reggiotv : Cinque vittime e 1.624 nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi da inizio… - PianetaMilan : #SassuoloMilan, comunicato rossonero: “Tifosi senza biglietto, non partite” #ACMilan #Milan #SempreMilan -