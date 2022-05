Ucraina: Servizio Sicurezza ucraino, 'identificato altro stupratore russo' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Un altro militare russo che violentava donne è stato identificato. Lo ha scritto nella sua pagina Facebook il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, che ha identificato 1140 militari russi che avrebbero commesso crimini di guerra nella regione di Kiev. Si tratta di Fassakhov Bulat Lenarovich, che presta Servizio nella 30a brigata separata di tiratori della 2a Guardia Generale dell'esercito militare russo. Il Servizio di Sicurezza ha scoperto che, durante l'occupazione temporanea di uno degli insediamenti della regione di Kiev, il militare si sarebbe introdotto nella casa di una famiglia Ucraina che avrebbe rinchiuso nel seminterrato, tranne una giovane ragazza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Unmilitareche violentava donne è stato. Lo ha scritto nella sua pagina Facebook ildidell', che ha1140 militari russi che avrebbero commesso crimini di guerra nella regione di Kiev. Si tratta di Fassakhov Bulat Lenarovich, che prestanella 30a brigata separata di tiratori della 2a Guardia Generale dell'esercito militare. Ildiha scoperto che, durante l'occupazione temporanea di uno degli insediamenti della regione di Kiev, il militare si sarebbe introdotto nella casa di una famigliache avrebbe rinchiuso nel seminterrato, tranne una giovane ragazza ...

