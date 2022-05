Ucraina: Marcucci, 'Santoro propone di uscire da Ue e da Nato?' (Di martedì 17 maggio 2022) Così il seNatore Pd Andrea Marcucci replica a Michele Santoro, che ha firmato un appello con Sabina Guzzanti e con il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio. 'Quanto all'informazione ... Leggi su tvsette (Di martedì 17 maggio 2022) Così il sere Pd Andreareplica a Michele, che ha firmato un appello con Sabina Guzzanti e con il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio. 'Quanto all'informazione ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Marcucci, 'Santoro propone di uscire da Ue e da Nato?' - - AlbertoPoloni5 : @AndreaMarcucci Sig Marcucci se fosse vero così come lo è ci sta dicendo che in Ucraina c’era chi forniva armi e is… - infoitestero : Ucraina: Marcucci, 'Parlamento ratifichi in tempi brevi Finlandia e Svezia nella Nato' - TV7Benevento : Ucraina: Marcucci, 'Parlamento ratifichi in tempi brevi Finlandia e Svezia nella Nato' - - Falcerossa : RT @SalvatoreFusar8: Sai com'è, c'è una guerra in corso, c'è una leggera differenza. A volte dimentico che voi elitari pagliacci renziani v… -