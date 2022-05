Ucraina | l' Oms | ' Acque infette | a Mariupol si rischia l' epidemia di colera'

(Di martedì 17 maggio 2022) Città denazificata? Soprattutto incenerita e fatta diventare un cimitero. Nel frattempo ascatta l'allarme. A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell'Oms, Dorit ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Allarme dell'Oms: Mariupol a rischio epidemia di colera. 'Acqua potabile mescolata con quella delle fogne… - GiovaQuez : Nei territori dell'Ucraina 'occupati', in particolare a Mariupol, c'è 'il rischio che si diffondano molte malattie,… - MediasetTgcom24 : Ucraina, allarme dell'Oms: a Mariupol rischio epidemia di colera #ucraina - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Allarme Oms su Mariupol: rischio epidemia di colera #mariupol - Fabio82593134 : Sarà COVID dai, negazionisti. -

Il direttore regionale dell'per l'Europa, Hans Kluge, ha riferito che un paziente su tre inha problemi a reperire medicine e uno su cinque necessita di aiuto psicologico, oltre al fatto ...A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell', Dorit Nitsan, citata dall'agenziaUnian. "Riceviamo informazioni da organizzazioni non governative che a Mariupol le acque ...Le acque reflue sono mescolate con l’acqua potabile. Questo minaccia la diffusione di molte malattie. Si pensa a una campagna di vaccinazione, ...A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell'Oms, Dorit Nitsan, citata dall'agenzia ucraina Unian.