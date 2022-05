Tutto quello che non torna nel “prestigiosissimo” premio Margherita Hack ricevuto da Fusaro (Di martedì 17 maggio 2022) Prendi il nome di una nota astrofisica e divulgatrice scientifica che ha fatto la storia dell’Italia (e non solo). Poi cita a caso il nome di un evento di portata mondiale (come la Biennale) per dare lustro al riconoscimento e racconta a tutti sui social il proprio successo. La narrazione social fatta da Diego Fusaro per la vittoria del “prestigioso premio Margherita Hack” assegnatogli per la sua ricerca filosofica, però, fa a cazzotti con la realtà: quella Biennale non è la “Biennale” di Venezia famosa in Tutto il globo. E quel premio Margherita Hack è davvero così prestigioso? Diego Fusaro vince il premio Margherita Hack, ma cos’è? “Con immensa gioia, ricevo oggi 16 maggio a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Prendi il nome di una nota astrofisica e divulgatrice scientifica che ha fatto la storia dell’Italia (e non solo). Poi cita a caso il nome di un evento di portata mondiale (come la Biennale) per dare lustro al riconoscimento e racconta a tutti sui social il proprio successo. La narrazione social fatta da Diegoper la vittoria del “prestigioso” assegnatogli per la sua ricerca filosofica, però, fa a cazzotti con la realtà: quella Biennale non è la “Biennale” di Venezia famosa inil globo. E quelè davvero così prestigioso? Diegovince il, ma cos’è? “Con immensa gioia, ricevo oggi 16 maggio a ...

