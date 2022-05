Tumore della vescica, una campagna per la diagnosi precoce (Di martedì 17 maggio 2022) Non perdere tempo di fronte a un campanello d'allarme come il sangue nelle urine e rivolgersi subito a un medico per una diagnosi precoce che, in caso di Tumore della vescica, possa permettere un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Non perdere tempo di fronte a un campanello d'allarme come il sangue nelle urine e rivolgersi subito a un medico per unache, in caso di, possa permettere un ...

Advertising

Valsecchifdn : RT @AISP_Pancreas: ?? RACCOLTA FONDI “IO VADO AL MASSIMO BIKE” ???????????? STUDIO DELLA PREDISPOSIZIONE GENETICA AL TUMORE DEL #PANCREAS Seg… - CrinoStefano : RT @AISP_Pancreas: ?? RACCOLTA FONDI “IO VADO AL MASSIMO BIKE” ???????????? STUDIO DELLA PREDISPOSIZIONE GENETICA AL TUMORE DEL #PANCREAS Seg… - lelecapurso : RT @AISP_Pancreas: ?? RACCOLTA FONDI “IO VADO AL MASSIMO BIKE” ???????????? STUDIO DELLA PREDISPOSIZIONE GENETICA AL TUMORE DEL #PANCREAS Seg… - AISP_Pancreas : ?? RACCOLTA FONDI “IO VADO AL MASSIMO BIKE” ???????????? STUDIO DELLA PREDISPOSIZIONE GENETICA AL TUMORE DEL #PANCREAS… - MiamiLnm : RT @ilgiornale: '#Putin è gravemente malato di cancro e un golpe è già in corso per rimuoverlo'. Lo ha detto ieri in un'intervista a Sky Ne… -