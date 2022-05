Traffico Roma del 17-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo ilinfila dalla Casilina l’ardeatina mentre in esterna da Tor Bella Monaca alla Nomentana si procede incolonnati anche sul tratto Urbano della A24 dal raccordo e sulla diramazioneSud a Torrenova sempre verso il centro già lunghe code sulla Pontina per i lavori in corso da Castelno a Spinaceto incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via Tiburtina all’altezza di via Raffaele Piria è in via Tiberina in prossimità di piazza Saxa Rubra trafficate le consolari e sulla tangenziale prime file in particolare da Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso l’olimpico e infine sulla Tiburtina oggi e domani lavori al manto stradale con riduzione di carreggiata tra Piazza delle Crociate e via di Portonaccio chiusa ...