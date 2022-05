Roma, si apre una voragine in strada: sprofonda macchina asfaltatrice (Di martedì 17 maggio 2022) Una voragine si è aperta in strada poco fa, intorno alle 14.45, a Roma, in via Pier Luigi Sagramoso, all’altezza del civico 25. A causa del cedimento del terreno, una macchina asfaltatrice è sprofondata all’interno della voragine, di circa 5 metri. voragine a Roma Fortunatamente, non risultano persone coinvolte, ma è stata allertata l’azienda Italgas per verificare le tubature del gas, che si trovano sotto l’area interessata. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Prati e gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Unasi è aperta inpoco fa, intorno alle 14.45, a, in via Pier Luigi Sagramoso, all’altezza del civico 25. A causa del cedimento del terreno, unata all’interno della, di circa 5 metri.Fortunatamente, non risultano persone coinvolte, ma è stata allertata l’azienda Italgas per verificare le tubature del gas, che si trovano sotto l’area interessata. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Prati e gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, si apre una voragine in strada: sprofonda macchina asfaltatrice - lukesky95199961 : RT @MercurioPsi: #ATAC - ieri chiuse le stazioni #ReDiRoma #MetroA e #ConcaDoro #MetroB1, oggi iniziamo con #SanGiovanni che NON apre (quas… - Franchisingcity : L’innovazione per il #franchising VAN4YOU passa anche dalla selezione di spazi funzionali e in linea con le esigenz… - Terry43887542 : RT @MercurioPsi: #ATAC - ieri chiuse le stazioni #ReDiRoma #MetroA e #ConcaDoro #MetroB1, oggi iniziamo con #SanGiovanni che NON apre (quas… - antidegrado76 : @dinopll @gualtierieurope @lorenzabo @pdnetwork @silviascozzese @eugenio_patane @romanoesaurito @diarioromano… -