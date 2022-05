Nato, Conte scarica Grillo: «La posizione espressa dal suo blog non è quella del Movimento» (Di martedì 17 maggio 2022) Giuseppe Conte che smentisce Beppe Grillo era fino a ieri un’eventualità impensabile. Invece è accaduto, seppur tra mille delicatezze. «Come sapete – ha infatti esordito il capo politico del M5S -, Grillo nel suo blog ospita anche valutazione di altri esperti. Ieri c’era un post articolato di questo esperto che però non sono la linea politica del Movimento». Il post, per la cronaca, riguardava la Nato. Parole che l’ex-premier ha scandito lasciando Palazzo Giustinani dove aveva presieduto i lavori del Consiglio nazionale del M5S. Al termine, di fronte ai giornalisti, ha ribadito la posizione dei grillini su un nuovo invio di armi in Ucraina. Conte insiste sul dibattito in Parlamento «L’Italia – ha detto – non deve più fornire armamenti. Ci sono state ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Giuseppeche smentisce Beppeera fino a ieri un’eventualità impensabile. Invece è accaduto, seppur tra mille delicatezze. «Come sapete – ha infatti esordito il capo politico del M5S -,nel suoospita anche valutazione di altri esperti. Ieri c’era un post articolato di questo esperto che però non sono la linea politica del». Il post, per la cronaca, riguardava la. Parole che l’ex-premier ha scandito lasciando Palazzo Giustinani dove aveva presieduto i lavori del Consiglio nazionale del M5S. Al termine, di fronte ai giornalisti, ha ribadito ladei grillini su un nuovo invio di armi in Ucraina.insiste sul dibattito in Parlamento «L’Italia – ha detto – non deve più fornire armamenti. Ci sono state ...

