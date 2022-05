Napoli | nel mirino Barak e Nandez | le ultime

(Di martedì 17 maggio 2022) Ilvuole grinta e muscoli per la Champions: interessanoper il mercato estivo Ilprogetta il futuro con il terzo posto acquisito con la vittoria sul Genoa. L’incontro tra Spalletti e De Laurentiis ha delineato alcune idee per il mercato. Oltre ai rinnovi anche i possibili arrivi. Alpiacciono i profili didell’Verona edel Cagliari. Un centrocampo di qualità e muscolare per avere grinta e fisicità nella mediana azzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 1989: il Napoli vince la Coppa UEFA ???? #UEL - capuanogio : Nelle ultime quattro stagioni #Orsato ha diretto una sola volta un big match tra squadre nelle prime 3 posizioni de… - Agenzia_Ansa : Arrivata nel golfo di Napoli la portaerei statunitense Truman. Visibile dal lungomare, è stata fotografata da decin… - QdSit : Ad Afragola, nel Napoletano, due ragazzi a bordo di uno scooter sono stati ripresi, da un cittadino, mentre traspor… - pallideidee : Rua Catalana non fu realizzata dagli spagnoli,ma deve il suo nome a coloro che la abitarono. Giovanna d'Angio sovra… -

La Repubblica

... in provincia di, ha messo a disposizione un bonus animali fino a 1.000 euro a famiglia per ... gli importi Quali sono gli importi del bonus animali per adottare un caneComune di Gragnano ...Tra i pezzi più pregiati spicca la presenza di una Maserati 6C34M, monoposto con cui Tazio Nuvolari vinse a1934. L'auto è stata messa eccezionalmente a disposizione dal Museo Panini di ... Napoli, rapina al Vomero nel supermercato Amodio Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato sul prossimo Napoli che vorrà l'allenatore Luciano Spalletti: "Spalletti parla della crescita nella fisicità, nel livello di forza espresso in ogni ...Anche quest’anno avrà luogo a Sabaudia il prestigioso Premio Pavoncella, dedicato alla creatività femminile. In effetti il 18 giugno, presso la Sala Convegni dell’Hotel Le Dune, si terrà l’XI edizione ...