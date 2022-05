Mutui e inflazione: conviene tasso fisso o variabile? (Di martedì 17 maggio 2022) L’impennata del BTP attorno al 3% sulla scia del trend dei rendimenti dei bond a livello internazionale e l’aumento dello Spread sino a quasi 200 punti non lascia indenne il mercato del credito, in particolar modo quello dei Mutui per l’acquisto di un’abitazione che diventano sempre più cari su tutte le scadenze. L’analisi E’ quanto emerge da una analisi del Centro Ricerca e Studi di Alma Laboris Business School, società specializzata in Master e Corsi di Alta Formazione e specializzazione per professionisti, che ha messo a confronto i tassi fissi sui Mutui praticati nel nostro paese nel periodo gennaio/maggio 2022. Dall’analisi emerge che l’impennata dei tassi si riflette sulle spese a carico di chi oggi accende un finanziamento per l’acquisto della prima casa, in particolare sul tasso Eurirs cui vengono agganciati i tassi dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 maggio 2022) L’impennata del BTP attorno al 3% sulla scia del trend dei rendimenti dei bond a livello internazionale e l’aumento dello Spread sino a quasi 200 punti non lascia indenne il mercato del credito, in particolar modo quello deiper l’acquisto di un’abitazione che diventano sempre più cari su tutte le scadenze. L’analisi E’ quanto emerge da una analisi del Centro Ricerca e Studi di Alma Laboris Business School, società specializzata in Master e Corsi di Alta Formazione e specializzazione per professionisti, che ha messo a confronto i tassi fissi suipraticati nel nostro paese nel periodo gennaio/maggio 2022. Dall’analisi emerge che l’impennata dei tassi si riflette sulle spese a carico di chi oggi accende un finanziamento per l’acquisto della prima casa, in particolare sulEurirs cui vengono agganciati i tassi dei ...

