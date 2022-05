(Di martedì 17 maggio 2022) Leosi èSi festeggia in casain queste ore. Ebbene sì, perché Leo, figlio del noto attoree nipote dell’indimenticabile Vittorio, ieri si è. Il giovane cantante ieri ha fatto sapere ai suoi fan che da lì a poco avrebbe raggiunto l’importantissimo traguardo: “Oggi è un giorno importante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

andreastoolbox : #Leo Gassmann si è laureato: l’orgoglio di papà Alessandro - Novella_2000 : Leo Gassmann si è laureato: l’orgoglio di papà Alessandro - FabioSantilli : @GassmanGassmann Una faccia che vi auguro di avere spesso e per mille e più occasioni! ?? Sarà così! ?? Complimenti a… - GianlucaOdinson : - comingsoonit : È un piacere parlare con @GassmanGassmann, artista ma anche uomo sensibile e impegnato per l'ambiente, fiero del fi… -

Alessandroha commentato via Twitter il gesto del figlioche ha soccorso qualche giorno fa a Roma una ragazza vittima di un tentato stupro . Il gesto diè stato definito eroico anche ...Abbiamo chiesto ad Alessandrodi parlarci di questo libro, oltre che del RIFF , un ... Ci ha parlato della sua esperienza, del contatto col mondo dei giovani, del figlioche di recente ha ...Grande orgoglio per papà Alessandro Gassmann e mamma Sabrina: Leo Gassmann ieri si è laureato! Le foto dell'evento ...E' uno degli attori più amati dal pubblico. In questa stagione televisiva ha sbancato gli ascolti con la serie "Un professore". Un successo al di sopra di ...