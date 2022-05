L' assedio di Azovstal è finito

(Di martedì 17 maggio 2022) La battaglia per Mariupol è finita e i combattenti ucraini che per ottantadue giorni hanno condotto la resistenza nella città portuale, nella notte di lunedì, hanno iniziato a lasciare i sotterranei dell’acciaieria, l'ultima parte di Mariupol controllata da Kyiv. Con un videomessaggio il capitano del battaglione Azov Denys Prokopenko ha detto che i difensori di Mariupol hanno eseguito gli ordini, “nonostante le difficoltà hanno distratto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all'esercito ucraino di riorganizzarsi, addestrare più personale e ricevere un gran numero di armi dai paesi alleati”. Da tempo i combattenti erano rimasti senza cure, cibo e stavano esaurendo le munizioni. Molti erano gravemente feriti: sono stati i primi a essere evacuati dopo l’accordo raggiunto tra Mosca e Kyiv, anticipato nel pomeriggio dal ministero della ...

