Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi cade dalla sedia: le reazioni (Di martedì 17 maggio 2022) Nuova “gaffe” (si fa per dire) per Ilary Blasi, che stavolta però ha rischiato di farsi seriamente male. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, è letteralmente caduta dalla sedia mentre stava conducendo ed è finita a terra con le ginocchia, provocano un vero e proprio boato di paura nel pubblico. Immediatamente gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono corsi ad aiutarla, ma Ilary con la sua solita verve comica si è messa a ridere, scatenando a sua volta l’ilarità del pubblico e degli stessi opinionisti, inizialmente preoccupati. Anche il regista Roberto Cenci ci ha scherzato su, e quello che poteva essere un incidente non da poco si è trasformato in una gag esilarante che in queste ore sta facendo il giro del web e dei social. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 17 maggio 2022) Nuova “gaffe” (si fa per dire) per, che stavolta però ha rischiato di farsi seriamente male. La conduttrice dell’dei, infatti, è letteralmente cadutamentre stava conducendo ed è finita a terra con le ginocchia, provocano un vero e proprio boato di paura nel pubblico. Immediatamente gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono corsi ad aiutarla, macon la sua solita verve comica si è messa a ridere, scatenando a sua volta l’ilarità del pubblico e degli stessi opinionisti, inizialmente preoccupati. Anche il regista Roberto Cenci ci ha scherzato su, e quello che poteva essere un incidente non da poco si è trasformato in una gag esilarante che in queste ore sta facendo il giro del web e dei social. Dello stesso argomento ...

Advertising

stobenese : Comunque #ilaryblasi è la Mike Buongiorno dei tempi moderni, una forza ?????? Non si prende sul serio e sempre autoiro… - elllisa : RT @NoiDiCrunchEd: ??Nell’isola di San Marco è in atto una rivoluzione. Proprio lì sbarca il nostro Don Chisciotte americano, il candido vol… - hznll28 : RT @bagnotrash: 'AMMAZZA QUANTO STAI IN FORMA' sto crepando lory ha già puntato i nuovi toy boy per lei questa non è l'isola dei famosi m… - simonabastiani : A parte qualche forzatura di troppo in romano, vi dico che se non ci fosse #ilaryblasi, a sto giro, bisognerebbe i… - infoitcultura : Ex naufraga mostra i segni dell’infortunio rimediato all’Isola dei Famosi -