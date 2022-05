I Compassi d'oro di Olivetti che hanno premiato la rivoluzione di Ivrea (Di martedì 17 maggio 2022) Olivetti e i Compassi d'oro: atto primo. Adriano Olivetti ha un abito con la giacca a tre bottoni - e pazienza se sono allacciati tutti e tre - e sorride, il braccio alzato che mostra il Compasso d'oro: questo gli è stato assegnato alla carriera, nel 1955, ed è felicemente meritato. Ma Olivetti, l'azienda, di Compassi d'oro ne ha collezionati parecchi: 16, ottenuti con invenzioni e prodotti tra il 1954 ed il 2001, dalla celebre macchina da scrivere Lettera 22 alla stampante Artjet 10. Podium 16. I Compassi d’Oro di Olivetti / Olivetti’s Compasso d’Oro Awards è la mostra allestita all’Adi Museum di Milano (fino all’11 settembre, catalogo Electa) che ne celebra la memoria: lo fa esponendo pezzi storici e facendoli parlare. Con un espediente teatrale, la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 17 maggio 2022)e id'oro: atto primo. Adrianoha un abito con la giacca a tre bottoni - e pazienza se sono allacciati tutti e tre - e sorride, il braccio alzato che mostra il Compasso d'oro: questo gli è stato assegnato alla carriera, nel 1955, ed è felicemente meritato. Ma, l'azienda, did'oro ne ha collezionati parecchi: 16, ottenuti con invenzioni e prodotti tra il 1954 ed il 2001, dalla celebre macchina da scrivere Lettera 22 alla stampante Artjet 10. Podium 16. Id’Oro di’s Compasso d’Oro Awards è la mostra allestita all’Adi Museum di Milano (fino all’11 settembre, catalogo Electa) che ne celebra la memoria: lo fa esponendo pezzi storici e facendoli parlare. Con un espediente teatrale, la ...

Advertising

Fra7russo : RT @gdt62: i Compassi d’oro di #Olivetti all’@MuseumAdi con @ArchOlivetti @OlivettiOnline @Fond_A_Olivetti via @LaStampa - HarryMi47749146 : RT @gdt62: i Compassi d’oro di #Olivetti all’@MuseumAdi con @ArchOlivetti @OlivettiOnline @Fond_A_Olivetti via @LaStampa - VivMilanoFSL : RT @gdt62: i Compassi d’oro di #Olivetti all’@MuseumAdi con @ArchOlivetti @OlivettiOnline @Fond_A_Olivetti via @LaStampa - CriHabets : RT @gdt62: i Compassi d’oro di #Olivetti all’@MuseumAdi con @ArchOlivetti @OlivettiOnline @Fond_A_Olivetti via @LaStampa - SignorAldo : RT @gdt62: i Compassi d’oro di #Olivetti all’@MuseumAdi con @ArchOlivetti @OlivettiOnline @Fond_A_Olivetti via @LaStampa -