I beauty look più glamour ai Billboard Awards 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Arrivano nuovi spunti glamour dal red carpet di Billboard Awards 2022, soprattutto in termini di beauty look. Non è passata inosservata la manicure gioiello di Machine Gun Kelly così come la frangia a tendina di Megan Fox e Heidi Klum. I beauty look delle star tornano a dettare tendenza e questa volta scelgono il tappeto rosso dei Billboard Music Awards 2022. La cerimonia si è svolta a Las Vegas chiamando a sé tantissime celebrità, che hanno seguito l’esempio del recentissimo Met Gala per sfoggiare beauty look da replicare senza indugio. Tra i dettagli più glamour della serata spiccano soprattutto dettagli manicure messi in mostra da Becky G e Machine ... Leggi su velvetmag (Di martedì 17 maggio 2022) Arrivano nuovi spuntidal red carpet di, soprattutto in termini di. Non è passata inosservata la manicure gioiello di Machine Gun Kelly così come la frangia a tendina di Megan Fox e Heidi Klum. Idelle star tornano a dettare tendenza e questa volta scelgono il tappeto rosso deiMusic. La cerimonia si è svolta a Las Vegas chiamando a sé tantissime celebrità, che hanno seguito l’esempio del recentissimo Met Gala per sfoggiareda replicare senza indugio. Tra i dettagli piùdella serata spiccano soprattutto dettagli manicure messi in mostra da Becky G e Machine ...

Advertising

vogue_italia : I beauty look iconici del passato avvistati al Festival di Cannes (in vista dei prossimi look che vedremo sulla Cro… - PanasonicItalia : Capelli lisci o mossi? Da oggi, per i tuoi look, affidati alla piastra HS0E Panasonic! . . #PanasonicItalia… - adigopulakc9 : @look_ur_beauty Nuvve cheppu - shanmukhbobby : @look_ur_beauty Eeh life lo kuda avvochu?? -