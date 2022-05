Giacenza media: ecco come abbassarla e risparmiare sulle tasse (Di martedì 17 maggio 2022) Vediamo insieme come possiamo abbassare un po’ questo dato e cercare di risparmiare qualcosa sulle nostre tasse. Ovviamente il pagamento delle tasse è assolutamente un nostro dovere come cittadini consapevoli, ma ci sono alcune imposte che possiamo evitare di pagare o che possiamo ridurre con metodi assolutamente legali. Oggi quindi vi vogliamo aiutare indicandovi alcuni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 17 maggio 2022) Vediamo insiemepossiamo abbassare un po’ questo dato e cercare diqualcosanostre. Ovviamente il pagamento delleè assolutamente un nostro doverecittadini consapevoli, ma ci sono alcune imposte che possiamo evitare di pagare o che possiamo ridurre con metodi assolutamente legali. Oggi quindi vi vogliamo aiutare indicandovi alcuni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DavideAmadio89 : @Paolo73121824 @CriptovalutaI Eh noooooooooo per l anno 2021 non conta nulla l acquisto di oggi, ma alla fine del 2… - DavideAmadio89 : @centonzemich @crypto_gateway Lo so che in Italia non c è normativa e proprio per questo è tutto molto confuso, ma… - DavideAmadio89 : @CriptovalutaI Attenzione: se acquistate anche poche migliaia di luna ora e li detenete per più di 7 giorni accetta… - PaoloCeretti : RT @DavideAmadio89: @crypto_gateway Consiglio dato da un amico: attenti a comprare ora anche solo 10 euro di luna per trovarsi con migliaia… - DavideAmadio89 : @crypto_gateway Consiglio dato da un amico: attenti a comprare ora anche solo 10 euro di luna per trovarsi con migl… -