Firenze, chiama i vigili perché il caffè è troppo caro: al bar mille euro di multa

multa da mille euro per una nota caffetteria di Firenze, perché non aver esposto al bancone il prezzo di una tazzina di caffè. Il fatto è avvenuto in seguito alla contestazione di un cliente che, indispettito per il costo ritenuto alto – due euro per un decaffeinato - ha deciso di chiamare la polizia municipale visto che il prezzo non era esposto. Il titolare della ditta "Credo che con tutto quello che oggi si somministra nei bar questa legge ha tanto dell'assurdo e andrebbe cambiata, altrimenti il 99,9% di bar e ristoranti sarebbero facilmente in errore", ha scritto su Facebook Francesco Sanapo, titolare di Ditta Artigianale e noto anche per essere stato più volte campione italiano di caffetteria. "Il caffè in questione era "di una ...

