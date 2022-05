“Da noi a Ruota libera”, Natasha Stefanenko interviene sulla guerra: “Per me è difficile parlarne” (Di martedì 17 maggio 2022) Natasha Stefanenko, classe 1969, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana. Dopo una carriera come modella, ha intrapreso la carriera televisiva in Italia prendendo parte al programma di Canale 5 La grande sfida. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita…?, Target, Festivalbar e Taratata. Nel 2022 ha preso parte alla nona edizione di Pechino Express insieme a sua figlia Sasha, classificandosi seconde. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la showgirl è sposata con Luca Sabbioni. Nel corso della puntata di Da noi a Ruota libera, Natasha Stefanenko ha parlato della situazione in Ucraina: per lei che è russa è davvero molto difficile affrontare questo delicato tema.



