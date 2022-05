Buffalo | Biden | Il suprematismo bianco e' un veleno

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden: 'La strage di Buffalo è un atto di terrorismo interno'. E' il commento del presidente statunitense alla str… - GinevraAmieri : Biden che condanna il simbolo nazista dell'attentato di Buffalo e la vendita delle armi...mentre regala armi ai Naz… - giuaddo99 : Il Presidente Americano spinge per la riduzione delle armi ...Vorrei ricordare a #Biden che #Camera e #Senato per o… - tfnews_t : #Biden a #Buffalo. Condanna alla #strage: serve stretta sulle armi #strettasullearmi #USA #stragedibuffalo… - greenpassnews : Joe Biden confonde la storia dei suoi nonni nel discorso di Buffalo (VIDEO) - -

"Il suprematismo bianco e' un veleno. E gli e' stato permesso di incancrenirsi e crescere proprio davanti ai nostri occhi. Ora basta". Lo ha detto il presidente Usa, Joe. "Quello che e' accaduto ae' terrorismo interno", ha concluso. 17 maggio 2022...Usa e la first lady hanno visitato il luogo della sparatoria a, dove sabato " 14 maggio " un uomo armato ha aperto il fuoco in un supermercato, uccidendo 10 persone. Joe e Jillhanno ...'Il suprematismo bianco e' un veleno. E gli e' stato permesso di incancrenirsi e crescere proprio davanti ai nostri occhi. Ora basta'. Lo ha detto ...Il presidente Usa e la first lady hanno visitato il luogo della sparatoria a Buffalo, dove sabato – 14 maggio – un uomo armato ha aperto il fuoco ...