Brexit | Londra avvia modifica unilaterale Protocollo Irlanda del Nord

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna ha annunciato l’avvio di unadeldell’deldefinito con l’Unione europea per evitare blocchi doganali indopo la, riforma che sarà completata, con una nuova legge, entro le prossime settimane. La ministra degli Esteri, Liz Truss, ha informato la Camera dei comuni che la riforma sarà introdotta “per diminuire il peso sul commercio fra est e ovest del Paese e per garantire che i cittadini dell’delabbiano accesso agli stessi benefici di chi risiede nel resto della Gran Bretagna”. Il vice presidente della Commissione Ue ha definito un tale passo come “inaccettabile”, sollecitandoa discutere con l’Ue proposte ...

