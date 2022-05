Breve seduta di Consiglio comunale a Modica

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 17 maggio 2022)deldi ieri sera a. Un solo punto all’ordine del giorno, quello concernente l’approvazione dello Statuto della costituenda Società di gestione del S.I.I. dell’ATO 4 Ragusa Iblea Acque S.p.A. Ad aprire i lavori della civica assise il Vice Presidente Piero Covato, che per l’occasione ha sostituito la Presidente Minioto assente per motivi personali. A inizio diha chiesto di intervenire il consigliere Medica che ha avanzato delle perplessità sui servizi che andrà a pagare il contribuente, e sul fatto che il comune non abbia fatto di più per far sì che la società si costituisse prima in modo da non perdere i finanziamenti. Alle perplessità di Medica ha risposto il Vice Sindaco Viola, che ha chiarito le perplessità del ...