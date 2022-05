Advertising

Pall_Gonfiato : Auriemma fa mea culpa: “Pioli? Devo fargli i complimenti. Ha dimostrato di essere cresciuto” -

AreaNapoli.it

Raffaele, ai microfoni di Radio M arte ha commentato la lotta scudetto in serie A. Le ... In quel caso però, Pioli e Inzaghi dovrebbero fareculpa. Spalletti no, perché è lì per bravura, ... Tiki Taka, duro scontro Auriemma-Cruciani: 'Sta facendo figure di me**a'. 'Ma cosa te ne frega dei suoi soldi' Nell'ultima puntata di Tiki Taka si è verificata un'accesa discussione tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani sul futuro di Massimiliano Allegri.