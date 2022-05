Atletica: domani a Savona un cento metri d'oro con Jacobs, Desalu e Patta (Di martedì 17 maggio 2022) Savona, 17 mag. - (Adnkronos) - A 290 giorni dall'impresa leggendaria di Tokyo. A dodici mesi dal suo primo record italiano dei 100, proprio a Savona. Sulla pista della Fontanassa per la sesta volta in sette anni. Il Memorial Ottolia torna al centro del mondo grazie all'uomo più veloce del pianeta: alle 16.35 di domani scattano le batterie dei 100 metri con il campione olimpico Marcell Jacobs (Fiamme Oro), nella specialità che lo ha reso eterno in Giappone con l'oro olimpico e il record europeo di 9.80. Flashback: era il 13 maggio del 2021 quando su questa stessa pista, in batteria, Jacobs volava al 9.95 del record italiano, spedendo un messaggio chiarissimo a tutti gli altri sprinter del globo. Un anno dopo, il velocista di Desenzano del Garda è un mito dello sport italiano, ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag. - (Adnkronos) - A 290 giorni dall'impresa leggendaria di Tokyo. A dodici mesi dal suo primo record italiano dei 100, proprio a. Sulla pista della Fontanassa per la sesta volta in sette anni. Il Memorial Ottolia torna al centro del mondo grazie all'uomo più veloce del pianeta: alle 16.35 discattano le batterie dei 100con il campione olimpico Marcell(Fiamme Oro), nella specialità che lo ha reso eterno in Giappone con l'oro olimpico e il record europeo di 9.80. Flashback: era il 13 maggio del 2021 quando su questa stessa pista, in batteria,volava al 9.95 del record italiano, spedendo un messaggio chiarissimo a tutti gli altri sprinter del globo. Un anno dopo, il velocista di Desenzano del Garda è un mito dello sport italiano, ...

Advertising

RadioSportiva : RT @abuongi: #Atletica Alle 14.45 @RadioSportiva si parla di @atleticaitalia e del meeting di #Savona di domani con l’esordio all’aperto di… - abuongi : #Atletica Alle 14.45 @RadioSportiva si parla di @atleticaitalia e del meeting di #Savona di domani con l’esordio al… - SvSport1 : Domani scatta il Meeting Città di Savona. Micillo e Pizzorno in coro: 'In pochi anni raggiunta l'eccellenza. Per Sa… - HeartstruckHood : ma chi me l’ha fatto fare di iscrivermi alle gare di atletica domani - AntonioCivile : RT @matteo_pelli: Atletica - ciclismo - moto - hockey (Nazionale) -lo speciale dalle 13.10 (domani) sulla coppa svizzera -stasera una nostr… -