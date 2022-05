Amber Heard ammette di aver pubblicato su Twitter l'editoriale in cui avrebbe diffamato Johnny Depp (Di martedì 17 maggio 2022) Amber Heard, durante il controinterrogatorio di oggi, ha ammesso di aver pubblicato su Twitter l'editoriale a causa del quale l'ex marito Johnny Depp l'ha denunciata per diffamazione. L'avvocato di Johnny Depp, durante il controinterrogatorio di Amber Heard, ha chiesto all'attrice di parlare del suo editoriale del 2018 pubblicato sul Washington Post: la star di Aquaman ha ammesso di averlo pubblicato sul proprio profilo Twitter negando però di aver scritto il titolo dell'articolo. L'edizione online dell'editoriale della Heard, al momento della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022), durante il controinterrogatorio di oggi, ha ammesso disul'a causa del quale l'ex maritol'ha denunciata per diffamazione. L'avvocato di, durante il controinterrogatorio di, ha chiesto all'attrice di parlare del suodel 2018sul Washington Post: la star di Aquaman ha ammesso dilosul proprio profilonegando però discritto il titolo dell'articolo. L'edizione online dell'della, al momento della ...

infoitcultura : Aquaman & The Lost Kingdom: Secondo Amber Heard il ruolo di Mera è stato notevolmente tagliato - infoitcultura : 'Johnny Depp contro Amber Heard', breve storia triste di dipendenze e falsità - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Johnny Depp contro Amber Heard', breve storia triste di dipendenze e falsita'. Scopri 'Multischermo' di Antonio Dipollina… - nervosetta : comunque io mi chiedo come amber heard abbia avuto qualsiasi ruolo in un film, recita meglio il mio gatto quando fa… - fourteenflash : RT @artvsoul: è imbarazzante il modo con cui la gente sta trattando il processo di johnny depp e amber heard come se fosse la serie tv del… -