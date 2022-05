Amalfi candidata al programma Giahs (Di martedì 17 maggio 2022) di Monica De Santis Amalfi è la prima città del Mezzogiorno d’Italia a candidarsi al programma internazionale Giahs della Fao, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite guida il programma Global Important Agricultural Heritage Systems, che aiuta a identificare i modi per mitigare le minacce affrontate da questi sistemi e dalle loro persone e migliorare i benefici derivati ??da questi sistemi dinamici. La candidatura è finalizzata alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia del patrimonio agricolo secolare, in nuova visione che integri la società umana e l’ambiente, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. “I nostri terrazzamenti sono un’esperienza unica da preservare – sottolinea il sindaco di Amalfi, Daniele Milano – il nostro modello di agricoltura tradizionale ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) di Monica De Santisè la prima città del Mezzogiorno d’Italia a candidarsi alinternazionaledella Fao, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite guida ilGlobal Important Agricultural Heritage Systems, che aiuta a identificare i modi per mitigare le minacce affrontate da questi sistemi e dalle loro persone e migliorare i benefici derivati ??da questi sistemi dinamici. La candidatura è finalizzata alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia del patrimonio agricolo secolare, in nuova visione che integri la società umana e l’ambiente, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. “I nostri terrazzamenti sono un’esperienza unica da preservare – sottolinea il sindaco di, Daniele Milano – il nostro modello di agricoltura tradizionale ...

