Adescava partner su Fb per ricattarli | arrestata nel Casertano

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –su Facebook le proprie vittime, perlopiù uomini residenti nella provincia di Pescara, e avviava con loro una relazione virtuale durante la quale si faceva inviare foto intime che usava come arma di ricatto: “O mi dai i soldi o le diffondo online facendole conoscere ai tuoi familiari”: queste le richieste fatte alle vittime da una donna di 51 anni del, che è statae condotta in carcere dal personale della Polizia Postale e delle Comunicazione di Napoli su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di “stalking e sextortion”, ovvero estorsione a sfondo sessuale. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ed effettuate dalla Polizia Postale di Napoli con la collaborazione di quelle di Pescara e Roma, è emerso che la donna ...