A12 | regolarmente aperta entrata stazione Maccarese-Fregene

Advertising

Liguria Oggi

Genova - Traffico in attenuazione sull'autostradaGenova - Livorno bloccata questa mattina, all'alba, a causa di un grave incidente stradale. I ...ore l'autostrada è stata riapertaSul sito di FXORO sono disponibili anche vari strumenti, che permettono di otteneredei segnali di trading, di analizzare il mercato e di preparare grafici per gli asset che si stanno ... Incidente sull'Autostrada A12, ferito un 28enne e traffico nel caos Intorno alle 06 di questa mattina un mezzo pesante è andato a fuoco sulla A12, poco prima dello svincolo per Bolzaneto. Le fiamme sono scaturite dal cassone ...L'incendio si è sviluppato per cause ancora in via di accertamento, fortunatamente il camionista non è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme poco dopo ...