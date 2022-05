(Di martedì 17 maggio 2022) Aaldell'Leonid. Tra gli altri, giunti a portare dei fiori e a riservagli il proprio ricordo, il capo di stato Volodymyr Zelensky.si è spento a 88 anni, dopo una lunga malattia. È stato una figura chiave per l': sottopose a referendum l'indipendenza dell'nel 1991 che passò con il 90%.divennelo stesso giorno. Ed è quindi uno di quei leader comunisti che Vladimir Putin ha incolpato di "errori storici e strategici" che hanno accelerato il crollo dell'Unione Sovietica. Alla camera ardente sono giunti, in particolare, il sindaco diVitali ...

Advertising

cclatwe : @OttoemezzoTW @limesonline @CaraccioloLucio @sole24ore @ilgiornale @UniStraSiena @tomasomontanari @La7tv E questo t… -

Agenzia askanews

saluto al primo presidente dell'Ucraina moderna Leonid Kravchuk. Tra gli altri, giunti a portare dei fiori e a riservagli il proprio ricordo, il capo di stato Volodymyr Zelensky. Kravchuk ...Yakutsk si trova nell'oriente russo, nella Repubblica Sakha, a sette ore di volo da Mosca. ...Seconda guerra mondiale ha acceso una candela davanti alla targa che ricorda l'eroismo di. Su ... ##A Kiev estremo saluto a Kravchuk, primo presidente Ucraina moderna "Al contrario - si legge nella notte - in questa come in altre occasioni pubbliche ha espresso con estrema chiarezza delusione e profondo dissenso verso le scelte del presidente della Federazione ...Meteo avverso in Ucraina, con le prime vere tempeste estive. Gli scorsi giorni, una linea di temporali, denominata in meteorologia squall line, ovvero ...