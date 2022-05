WTA Roma 2022 | azzurre a secco di vittorie nella città eterna | Giorgi ingiudicabile | Cocciaretto rimandata

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nel torneo femminile degli Internazionali d’Italia, la quota azzurra non è praticamente esistita. Cinque giocatrici in tabellone, cinque sconfitte al primo turno: risultato simile, ma con dei percorsi leggermente diversi per ogni partita. Partiamo da un sunto: non ci sono (e non possono esserci) promosse per il nostro movimento da questo torneo. L’unica che ci si può avvicinare è Elisabetta. Per la ventunenne anconetana l’impegno era parecchio proibitivo con Belinda Bencic, numero 14 delle classifiche mondiali; il problema al ginocchio sinistro accusato lo scorso anno (con conseguente operazione) le ha tolto del tempo di formazione quando stava iniziando a frequentare assiduamente il circuito maggiore, ora l’obiettivo primario sarà tornare al punto di un anno fa. La grinta c’è, ma è mancata l’attenzione nei momenti fondamentali: ...